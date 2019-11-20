Soygun olayı 15 Kasım Cuma gecesi saat sabaha karşı 05.20 sıralarında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Üç kişilik bir çetenin üyeleri, Cafer Ağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine tırmanarak girdi. İş yerini soyan çete üyeleri ellerinde kutularla camdan atladı ve kaçtı. İş yerinden 180 lira nakit para, 83 zippo çakmak ve diğer eşyaları çalan çete üyelerinin iş yerine tırmanma ve camı açarak içeriye girme anları kamera kayıtlarına yansıdı. İstanbul Polisi soygunla ilgili inceleme başlattı ve şüpheliler kısa sürede suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Örümcek adam gibi markete tırmanıp soydular





SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER



22 yaşındaki Mert P., 18 yaşındaki Ahmet İ. ve 12 yaşındaki K.D., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler söz konusu iş yerine girdiklerini ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Çalınan eşyalar ve para da ele geçirildi. Mert P.'nin 1, Ahmet İ.'nin 3, 12 yaşındaki K.D.'nin ise farklı suçlardan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 85 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. K.D. yaşı küçük olduğu için savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.