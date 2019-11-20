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Örümcek adam gibi markete tırmanıp soydular

İstanbul'da bir iş yerine tırmanan üç kişilik çete soygun yaptı. Camdan iş yerine tırmanan üç çete üyesi yakalandı. 12 yaşındaki çete üyesinin 85 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:09
Örümcek adam gibi markete tırmanıp soydular

Soygun olayı 15 Kasım Cuma gecesi saat sabaha karşı 05.20 sıralarında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Üç kişilik bir çetenin üyeleri, Cafer Ağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine tırmanarak girdi. İş yerini soyan çete üyeleri ellerinde kutularla camdan atladı ve kaçtı. İş yerinden 180 lira nakit para, 83 zippo çakmak ve diğer eşyaları çalan çete üyelerinin iş yerine tırmanma ve camı açarak içeriye girme anları kamera kayıtlarına yansıdı. İstanbul Polisi soygunla ilgili inceleme başlattı ve şüpheliler kısa sürede suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Örümcek adam gibi markete tırmanıp soydular



SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

22 yaşındaki Mert P., 18 yaşındaki Ahmet İ. ve 12 yaşındaki K.D., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler söz konusu iş yerine girdiklerini ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Çalınan eşyalar ve para da ele geçirildi. Mert P.'nin 1, Ahmet İ.'nin 3, 12 yaşındaki K.D.'nin ise farklı suçlardan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 85 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. K.D. yaşı küçük olduğu için savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Örümcek adam gibi markete tırmanıp soydular
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