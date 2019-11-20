Osman Bey’in ilk eşi kimdir? Osman Gazi’nin kaç eşi vardı?

Kuruluş Osman dizisinin ATV ekranlarında yayın hayatına başlaması ile beraber, Osman Gazi'nin hayatı hakkındaki araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Zira, Türk tarihi açısından önem arz eden kişilikleri hayatı, eşleri ve çocukları her zaman oldukça merak edilmiştir. Bu doğrultuda da, 'Osman Bey'in ilk eşi kimdir?' sorusunun yanıtı Google üzerinde en çok cevabı sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Zira, birçok tarihi kaynakta Osman Gazi'nin eşleri hakkında farklı bilgiler bulunuyor. Öyle ki, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Osman Gazi'nin eşi Malhun Hâtûn ve Bala Hatun'un aynı kişiler olduğu bilgisi aktarılıyor. Peki, Osman Gazi'nin kaç karısı vardı? İşte, konuya yönelik detaylar...

OSMAN GAZİ'NİN EŞİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Mal Hatun'a atfedilen türbe Bilecik'tedir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

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