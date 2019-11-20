Osman Gazi’nin hayatı! Nasıl yaşadı ve ne zaman öldü? Osman Bey’in katıldı savaşlar, fethettiği yerler nelerdir?

Kurulduğu günden beri ilimi yaymak için seferler yapan ve sınırlarını Avrupa'ya, Balkanlar'a Kafkaslara kadar uzatan Osmanlı Devleti'nin mirasını yaşatmak için çeşitli kültürel programlar yapılıyor. Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman dizisinde de Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in hayatı anlatılacak. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Gazi ne zaman öldü? sorusu da bu akşamın en çok araştırılan konuları arasında olacak. Osman Bey'in katıldığı savaşlar, fethettiği yerler nereler? Kuruluş Osman, bu akşam 20:00'de ATV'de başlıyor...

OSMAN GAZİ'NİN HAYATI! OSMAN BEY NASIL YAŞADI NE ZAMAN ÖLDÜ?