Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada kar görmek nasıl yorumlanır?

İnsan yaşamının olmazsa olmaz yapıtaşlarından olan uyku esnasında görülen düşler gören kişilerin yaşamlarında önemli etkilerde bulunuyor. Uykuda gördüğü düşlerdeki detayların normal yaşamda nelere işaret ettiğini merak eden vatandaşlar araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Öte yandan rüyasında kar görenler yoğun olarak bunun neye delalet ettiğini merak ederek internette araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan düşünde bu detayı görenler, rüyada kar görmek, rüyada kar yağması ve rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? Şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, rüyada kar görmek, rüyada kar yağması ve rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte detaylar…

RÜYADA KAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA KAR GÖRMEK, KAR YAĞMASI, KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Rüyada kar hastalık, geçim ve üzüntü demektir. Mevsiminde kar yağdığını görmek üzüntü ve kederden kurtulmak anlamına gelir. Ancak mevsimsiz kar yağması hastalığa ve bazı işlerin ertelenmesine işarettir. Rüyada kar görmek hastalıklardan şifa bulup iyileşmeye, menfaatli şeylere ve rızka tabir edilmektedir.

Yerde biriken fazla kar yönetimden gelecek sıkıntı ve zorluklara delalet etmektedir. Bazen de rüyada kar görmek rızk, mal, yaşam ve ucuz mal anlamına gelmektedir. Nablusi'ye göre Rüyada karla ateşi bir arada görmek muhabbetle sevgiye yorumlanır.

RÜYADA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Kış mevsiminde yahut soğuk bölgelerde kar yağdığını görmek hayır ve berekettirFakat rüyada bahar mevsiminde kar yağması yenilgi anlamına gelir. .Üzerine kar yağması yolculuğa yahut bir işten zarar görmeye yorulur. Genel anlamda kar yağması güzelliktir.

İslami tabirlerde kar yağdığını görmek geniş rızk, mutlu hayat, çok fazla mal ve Asker anlamlarına gelmektedir. Rüyada kar yemek sevindirici habere delalettir. Yaz mevsiminde rüyada kar yağdığını görmek ise hastalık demektir. Kış mevsiminde kar yağması rüya sahibi için üzüntü ve kederin bitmesine işarettir.

RÜYADA KAR YAĞMASI

Güzel günlerin yaklaştığını ve dertlerin biteceğini bildirir. Kapalı yerlere kar yağması acze işarettir. Sıcak yerlerde kar yağması, kıtlık ve kederdir. Kış mevsiminde kar yağması iyidir. Hayatın değişeceğini belirtir. Soğuk yerlerde kar yağması hayır ve berekettir.

Az kar yağması ucuzluk ve bolluktur. Bazen de uzun bir yolculuğa çıkmaya yorulur. Soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklardan iyileşmeye işarettir. Derler ki soğuk havalarda karın yağdığını görmek rızıklara ve menfaatli şeylere çıkar.

RÜYADA KAR YAĞIŞI GÖRMEK

Mevsimsiz görülen kar yağışı, ani yaşanacak değişimler yüzünden sıkıntıya yorumlanır. Kışın görülen kar yağışı rüyaları iyi sayılır. Kar yağışı rüyaları iyi şekilde yorumlanır. Bu rüyalar hayatın olumlu yönde değişeceğini haber verir. Bembeyaz kar, huzur ve mutluluk demektir.

RÜYANDA KAR YEMEK

Geçiminizin güzel olacağına işarettir. Genel anlamı helal mal elde edeceğinize yorumlanmaktadır. Yaz mevsiminde kar yemek, bereket ve fayda görmeye yorumlanır. Kış zamanında kar yemek fenadır, Sıkıntıya delalet eder. Rızıklara ve menfaati şeylere tabir edilmektedir.

Mevsiminde Kar yemek rüyada, iş hayatındaki iyi gelişmelere tabir edilmektedir. Mevsimine bağlı olarak tabir edilir. Kış mevsimine doğru kar yemekse mutlu bir olaya yorumlanır. Kar yağışında kar yemek bolluk ve ucuzluk demektir. Rüya sahibi yaz mevsiminde kar yediğini görürse bazı sorunlar yaşayacağına yorulur.

RÜYADA KAR YIĞINI GÖRMEK

Mevsiminde kar yığını gören, sıkıntı ve kederi varsa kurtulacağına, düşmanı varsa ona üstün geleceğine yorulur. Normal şekilde biriken kar bolluğa, berekete yorulur.

KAR ÜSTÜNDE YÜRÜMEK

Rızk ile yorumlanır.Kar üzerinde yürümek, beklemediği bir yerden bir menfaat göreceğine delildir. . Kışın görülürse kişinin dertlerinin geçeceğine işarettir. Karda ayak izlerini görmek, güzel bir sürprizle karşılaşacağına yorumlanır. Yazın görülürse kişinin hayatının ani değişiklikler yüzünden alt üst olacağını gösterir.

RÜYADA EVİN İÇİNDE KAR GÖRMEK

Kış zamanında kar yağması, nimet ve bolluk demektir. Vaktinde ve az olarak yağan kardan başka kar, keder, hastalık ve azap ile yorumlanır. Evin içine kar yağması, o eve bir bela veya musibetin geleceğine işarettir.

PENCEREDEN RÜYADA KAR YAĞIŞI SEYRETMEK

Sorunların ve üzüntünün son bulacağına ancak bir tehlike atlatılacağına işarettir.







RÜYADA MEVSİMSİZ KAR GÖRMEK

Karin, kıtlık senesine işaret edeceğini söyleyen tabirciler de vardır. Bir şehre mevsimsiz fazla kar yağması, o şehre devlet reisi veya Haktan gelecek bir azaba işarettir. İçlerinde bir fitnenin çıkmasına yorulur. Mevsimsiz görülen kar, ani yaşanacak değişimler yüzünden hayatın alt üst olacağına yorumlanır.

BEMBEYAZ KAR GÖRMEK

Bembeyaz kar, huzur ve mutluluk demektir.

KARDA ÜŞÜMEK

Rüyada karda üşüdüğü için ateş yakıp ısındığını görmek, sevdiği bir kişi ile evleneceğine delalet eder.

KARDA YUVARLANMAK

Kar içinde yuvarlandığını görmek, rızk bolluğuna yorulur.

LAPA LAPA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Zenginlikle tabir edilir. Karın az yağdığı ve yerleri tamamen örtmemesi, o yere gelecek berekete delalettir. Rüyada lapa lapa bir karın yağması rüya sahibi için eline geçecek bol paraya işaret eder. Lapa lapa kar yağması hayırlıdır. Bol kazanç anlamına gelir. Mutlu ve sevinci işaret eder. Talihin sizden yana olduğunu ifade der. Rüyada her tarafı kaplayacak derecede şiddetli lapa lapa kar yağması, geleceğe yorumlanır.

ÜZERİNE KAR YAĞMASI

Bir kimsenin üzerine rüyada kar düşmesi, düşmanın ondan nail olacağı bir şeye işarettir. Kişi tutuklu ise tahliye edileceğine, beklemediği bir yerden büyük bir menfaat göreceğine işarettir.

YAZIN KAR YAĞMASI

Yazın kar yağması, soğuk algınlığına, hastalığa bazen de uzak bir yere çıkılacak bir yolculuğa işarettir.





RÜYADA YERDE KAR GÖRMEK

Karin mevsiminde yerde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını kahredip ona galip gelmesine işarettir. Yerin kardan faydalanamayacağı bir zamanda yağması, devlet reisinin zulmüne ve vergi toplayan memurların çalışmasına işarettir. Yerde kar, rızklara ve menfaatle şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye işarettir. Bazen ülfet ve muhabbete işarettir.

RÜYADA KAR FIRTINASI GÖRMEK

Kar fırtınası çiçek, kızamık, veba ve taun gibi salgın hastalıklara, bazen de harbe, çekirgeye ve çeşitli hastalıklara yorulur. Bazı kere de ucuzluk, bolluk ve zenginliğe işarettir.

RÜYADA KAR YAĞARKEN GÖRMEK

Sonbahar yada kış mevsiminde görülmesi ise yolcu ve kiracıların kazanç ve menfaatlerinin mümkün olmalarına işarettir. Karın mevsimsiz yağması, soğuk algınlığı hastalıklara, bazen de yolculuğun ertelenmesine yorulur.

RÜYADA KAR TANESİ

Üzerine kar tanesi düştüğünü gören uzak yere yolculuk yapar. Kar tanesi, yağdığı yerin halkına menfaat getirirse, ucuzluk ve bolluğa işarettir.

RÜYADA KAR YAĞIŞINI GÖRMEK

Rüyada ekilmiş ve kuru yer üzerine kar yağışını görmek, yağmur hükmündedir. O yörede yaşayan halka gelecek, rahmet, berekettir. Nimet, ucuzluk ve bolluğa delalet eder.

RÜYADA YAZIN KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Yazın kar yağması şansızlığa yorumlanır. Acizliğe, yolculuk ve maaş talebinden gaflete işarettir. Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Bahar mevsiminde karların yağdığını görmek mağlubiyete delalet eder. Beklenmedik aksiliklerin habercisidir.