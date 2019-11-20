Rüyada Karga görmek ne anlama gelir? Rüyada Karga görmek nasıl yorumlanır?

İnsan metabolizmasının sağlıklı şekilde işleyebilmesi için olmazsa olmazlardan olan uykuda bazı düşler görürüz. Bu düşlerde gördüğümüz detaylar ise bizleri kimi zaman mutlu ederken kimi zamansa bizleri düşünceler içerisinde bırakır. Öte yandan rüyasında karga gören vatandaşlar ise bunun ne anlama geldiğini merak ederek arama motorlarında rüyada karga görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? şeklinde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, rüyada karga görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte detaylar…

RÜYADA KARGA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA KARGA GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Karga uzun ömre, yaşlı kadına, kazanç ve menfaatin devamına, Karga yavrusu görmek ayrı kaldığı yakınlarına kavuşmaya, yoksulluktan kurtulup zengin olmaya delalet eder.

Sabırlı ve tahammüllü olmakla birlikte kaba saba, sözüne yalan katan, cimri ve sözünde durmayan kimseye, gurbete gitmeye yahut dosttan ayrılmaya,

KARGA AVLAMAK

Yoksulluk ve darlık çekmeye, şüpheli kazanca, Karganın insanla konuşması üzüntüden sonra sevinnce, Karga hediye edilmesi sevinçli bir duruma,

Çevrenizde iki yüzlü, kötü niyetli insanlar var demektir. Karga sesi de insanların tavsiyesi sonucu girdiğiniz bir işten kayıplarla ayrılacağınıza yorumlanır. Entrikacı, çıkarcı, kötü niyetli ahbaptır. Rüyada karga görmek fesatçi ve sözünde durmaz bir erkekle tabir olunur.

Rüyanızda karga sesi duyduysanız, birtakım insanların kötü önerilerini dikkate alıp, iş yerinizde zarara uğrayabilirsiniz. Uğursuzluğun simgesidir.

Kirmani ye göre; bayiltici bir sey yedirmek suretiyle bir karga avladigini görenin hile ve yalan ile eline mal geçer. Bir agacin dali üzerinde karga gören, gurbete gidip evinden ve ailesinden ayrilir.

SAFAK VAKTİ BİR KARGANİN AGAÇ ÜZERİNDE ÖTTÜGÜNÜ GÖRMEK

Cabir ül Magribi ye göre; rüyasinda bir karganin kendisi ile konustugunu gören, bir yabancidan hayir görür veya iyi bir haber isitir. Musibete ve nimetin elden gidecegine delalet eder.

Bir karga avladigini gören, batil bir sebeple mal ve ganimet elde eder.

Karganin bir kere bagirdigini isitmek iyidir, iki kere bagirdigini isitmek, fenadir. Üç kere bagirdigini duymak, çok iyi bir haberdir. Dört kere bagirdigini görmek, hüzün ve kedere isarettir. Daha çok bagirdigini duymak hayra yorumlanir.

Alaca karga gören, sasilacak bir is yapar. Karganin öldügünü veya topragi gagaladigini gören gurbette vefat eder. Karisinin üstünde ve yataginin üzerinde karga görmek, karisinin yabanci birine meylettigine isarettir. Kendisine bir alaca karga verildigini gören sevinir.

Karga sesi duyduysaniz, bazi insanlarin önerilerini dikkate alip zarara ugrayacaginiza isarettir. Ugursuzlugun simgesidir.

RÜYADA KARGA GÖRMEK

Kibirli, cimri, çok yalanci ve sözünde durmayan bir kimsedir. Rüyada görülen karga kusu, iri, kaba, yalanci, sözünde durmayan sabirli bir adama işarettir.

Karga kisin habercisidir. Karganin ekin ve agaç üzerinde görülmesi iyi degildir. Rüyada karga avladigini gören kimse, fakirlik ve darlik içinde ve sikinti ile haram mala sahip olur.

Bir kimseye rüyada bir karga verilse, o kimse sevince erisir. Karga dosttan ayrilmaya ve gurbete isarettir. Rüyada karga etini yedigini gören kimse, hirsizlardan eline mal geçer. Bir kimse rüyada ev üzerinde bir karga görse, fasik bir adam o kimseye hanimi hakkinda hiyanet eder.

RÜYADA BİR KARGAYİ KABE ÜZERİNE DÜSTÜGÜNÜ GÖREN

Fasik (günahkar) kimsenin, temiz bir kadinla evlenecegine isarettir.

Çok kargalar çok lakirdi eden birtakim insana isarettir. Rüyada evinde çok karga bulundugunu gören kimse, ömrünün sonuna kadar, izzet ve yücelik ve mala erisir.

Karga, meskeninden uzak kalmaya, üzüntüye, kedere, sikintiya, uzun yolculuga, aile ve akrabalari tarafindan beddua ve gücenmeyi gerektiren seyde bulunmaya ve kötü bir tedbir almaya isarettir. Karga, hilekar, harpçi, gaddar ve sirf nefsinin arzusu için çalisan bir adamdir.

Bir kimse, bir kargaya rastgeldigini veya kargayi elinde tuttugunu görse, o kimsenin kendi isinde aldanmasina ve isteginin iptal edilmesine isarettir. Rüyada bir karga ile ugrastigini gören kimse, fasik ve çok yalanci bir insanla ugrasir. Karga fasik ve çok yalanci bir insandir.

Rüyada kendisi için bir karga avladigini gören kimse, batil ve esassiz bir husustan ganimete erisir. Bir kimse bir kargayi bir ev veya bir mahallede görse, o yerde fasik bir insan bulunduguna isarettir.

EVİNDE KARGA GÖRMEK

Karısı ile yabanci bir erkegin münasebetine, yahut evinin biri tarafindan tecavüze ugrayacagina ve çalinan mala delalet eder. Ebu Sait El Vaiz e göre; rüyada alakarga haram mala delalet eder.

Bir kimse rüyada ev üzerinde bir karga görse, fasik bir adam o kimseye hanimi hakkinda hiyanet eder. Karga dosttan ayrilmaya ve gurbete isarettir. Karga kisin habercisidir.

Bir kimseye rüyada bir karga verilse, o kimse sevince erisir. Rüyada karga etini yedigini gören kimse, hirsizlardan eline mal geçer.

RÜYADA KENDİSİ İÇİN BİR KARGA AVLADİGİNİ GÖREN KİMSE

Batil ve esassiz bir husustan ganimete erisir. Bir kimse bir kargayi bir ev veya bir mahallede görse,, o yerde fasik bir insan bulunduguna isarettir.

Karga sesi duyduysanız, bazı insanların önerilerini dikkate alıp zarara uğrayacağınıza işarettir. Uğursuzluğun simgesidir

RÜYADA KARGA GÖRMEK

Sizi sevdiklerinizden ayırmak isteyen düşmanların varlığına, sözünü yerine getirmeyen biri ile tanışmaya, karga ile konuştuğunu görmek; güzel bir haber almaya, kargaların bağırdığını görmek; para kaybetmeye, kötü bir haber almaya,

KARGAYI YAKALADIĞINIZI GÖRMEK

Kötü işlere gireceğinize, şafak vakti karganın bağırması, uğursuz ve kötü şeylerin olacağına işarettir.

RÜYADA KİRMİZİ GAGALİ KARGAYİ GÖRMEK

Bir kargayi görmek, ortakligi ve fakir bir kavmi seven asli ve daimi olmayan izdiraba delalet eder. Oyun, nese ve kuvvet sahibi bir kimseye delalet eder.