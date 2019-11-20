Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta okunuyor? 20 Kasım ezan saatleri

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan namaz saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Ancak vatandaşlar uzun süredir namaz vakitleri ile ilgili sıkıntılarını dile getiriyorlardı. Bunun üzerine İstanbul'da sabah ezanı saati değişikliği olduğunu İstanbul Müftülüğü açıkladı. Vatandaşlar tarafından gelen yoğun talep üzerine böyle bir değişikliğe gidildiği belirtilirken "sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat okunuyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 20 Kasım ezan saatleri ve İstanbul Müftülüğü'nün açıklaması!

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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