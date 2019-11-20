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Sahte memuru ‘yüksek maaş’ yalanıyla dolandırdı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Sahte SGK memuru ‘yüksek maaş’ yalanıyla dolandırdı
İstanbul'da kendisini SGK Müdürü olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran Erkan Y. yakalandı. İddialara göre, Erkan Y.(50) kendisini SGK Müdürü olarak tanıttığı yaşlı insanlara emeklilik maaşında yükseltme yapacağı vaadinde bulundu. Erkan Y., çok sayıda kişiden 103 bin lira topladı. Peş peşe şikayetler üzerine soruşturma başlatan polis şüpheli Erkan Y.'yi Bayrampaşa'da gözaltına aldı. Aynı yalanla 10 kişiyi mağdur eden Erkan Y.'nin Sinop'ta gerçekleşen bir dolandırıcılık suçundan da arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Erkan Y. tutuklandı.
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Sahte SGK memuru ‘yüksek maaş’ yalanıyla dolandırdı
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