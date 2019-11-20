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, ’tan 3 ödülle döndü

, iş dünyasının oscarları olarak bilinen 'ta üç altın ödülün sahibi oldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:22
Seda Kalyoncu, Stevie Awards’tan 3 ödülle döndü

Her yıl 7 farklı alanda, 70'ten fazla ülkeden 12 binden fazla başvurunun alındığı "The Stevie Awards for Women in Business" ödüllerinin 16'ncısı New York'ta düzenlendi.

Dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Awards'da, 200 kişilik jüri, kadın girişimcilerin, yöneticilerin ve çalışanların küresel çaptaki başarılı projelerini değerlendirirken etkinlik kapsamında üç altın ödül kazanan Seda Kalyoncu, tüm dünyada 'sanayi' kategorisinde "Yılın Kadını" ve "En Yenilikçi Kadın" ödülünü aldı.

Kalyoncu ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da da "Yılın Kadın Yöneticisi" seçildi.

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Seda Kalyoncu, Stevie Awards’tan 3 ödülle döndü
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