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'de şüpheli ölüm: Genç adam aracında ölü bulundu

'de bir genç park halindeki araç içerisinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 12:34
Silivri'de şüpheli ölüm: Genç adam aracında ölü bulundu

Silivri'de park halindeki araç korku dolu anlar yaşattı. Park halindeki araç içerisinde ölü bulundu. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen genç adamın cansız bedeni ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Parkköy mevki'inde meydana geldi. Park halindeki 06 JUE 50 plakalı araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, araç içinde ve dışında nöbetçi savcı nezaretinde titiz bir çalışma yaptı. Polis ekipleri şahsın kimliğinin H.D. olduğu belirledi.

30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen genç adamın cansız bedeni ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Silivri'de şüpheli ölüm: Genç adam aracında ölü bulundu
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