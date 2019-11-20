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haberi: Anaokulundan aradılar okula koştu kızını feci halde buldu! 2 çocuk tarafından...

'deki anaokulundan gelen haberi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı! ilçesinde okulda kustuğu için 2.5 yaşındaki M.D'nin annesi öğretmenler tarafından okula çağrıldı. Doktora götürülen 2.5 yaşındaki M.D'nin öğretmenleri tarafından 15 dakika yalnız bırakıldığı be aynı sınıftaki 2 çocuk tarafından feci şekilde dövüldüğü iddia edildi, işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:42
Son dakika haberi: Anaokulundan aradılar okula koştu kızını feci halde buldu! 2 çocuk tarafından...

Özel bir anaokulunda yaşanan dehşet verici olayın yankıları sürüyor. 2.5 yaşındaki kız çocuğunun ağzından kan geldiğini öğrenen anne kızını apar topar hastaneye götürdü. Vücudunda şişlik ve morluklar oluşan M.D'yi darp edenlerin, kamera kayıtlarında aynı sınıftaki 3 yaşında biri kız iki çocuk olduğu ortaya çıktı. Anne D.Ş. avukatı Tansel Akdoğan aracılığıyla 15 dakika boyunca çocukları yalnız bırakan öğretmen, anaokulu yöneticileri ve kızını feci döven çocukların velileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Son dakika haberi: Anaokulundan aradılar okula koştu kızını feci halde buldu! 2 çocuk tarafından...
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