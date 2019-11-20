Son dakika haberi: Anaokulundan aradılar okula koştu kızını feci halde buldu! 2 çocuk tarafından...

Özel bir anaokulunda yaşanan dehşet verici olayın yankıları sürüyor. 2.5 yaşındaki kız çocuğunun ağzından kan geldiğini öğrenen anne kızını apar topar hastaneye götürdü. Vücudunda şişlik ve morluklar oluşan M.D'yi darp edenlerin, kamera kayıtlarında aynı sınıftaki 3 yaşında biri kız iki çocuk olduğu ortaya çıktı. Anne D.Ş. avukatı Tansel Akdoğan aracılığıyla 15 dakika boyunca çocukları yalnız bırakan öğretmen, anaokulu yöneticileri ve kızını feci döven çocukların velileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.