Son dakika haberi: Gerçeği itiraf etti! Babasını öldürdükten sonra yakıp...

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan Hasan Hüseyin Süzen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramaları sürdüren jandarma ekipleri bugün akşam saatlerinde köye bağlı Demirli mevkiindeki mesire alanında yanmış bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kayıp solan Hasan Hüseyin Süzen'e ait olduğu belirlendi.

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