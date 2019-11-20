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: Gerçeği itiraf etti! Babasını öldürdükten sonra yakıp...

'da bir süredir kayıp olan yaşlı adamla ilgili kan donduran bir geldi. Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 gündür kayıp olan çoban Hasan Hüseyin Süzen'in (60), arazide yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Süzenin oğlu İ. Süzen, babasını öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken İ. Süzen'in kayınbiraderi B.B. de gözaltına alındı. İşte dehşet verici cinayetin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019 08:00 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:11
Son dakika haberi: Gerçeği itiraf etti! Babasını öldürdükten sonra yakıp...

'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan Hasan Hüseyin Süzen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramaları sürdüren jandarma ekipleri bugün akşam saatlerinde köye bağlı Demirli mevkiindeki mesire alanında yanmış bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kayıp solan Hasan Hüseyin Süzen'e ait olduğu belirlendi.

Yaşlı adamın oğlundan ile ilgili kan donduran itiraf geldi!

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Son dakika haberi: Gerçeği itiraf etti! Babasını öldürdükten sonra yakıp...
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