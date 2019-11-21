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Aile ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı!

ve personel alımı 2019 yılında yoğun ilgi görmeye başladı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar için Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ile sözleşmeli personel alımı yapmaya başlıyor. Hal böyle olunca ‘’ başvurusu nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kuruma alınacak olan personel alımı başvuru ekranı, tercih kılavuzuyla birlikte erişime açıldı. Tercih kılavuzunda ortaöğretim mezunları, lisans ve ön lisans mezunları için farklı kılavuzlar yer alıyor. Peki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı nasıl yapılır? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 21.11.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 14:35
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı!

Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusuna bakmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, KPSS 2019/6 personel alımı başvuru ekranı, tercih kılavuzu ile birlikte erişime açıldı. Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Ortaöğretim mezunları ve lisans-ön lisans mezunları için farklı kılavuzlar yayımlandı. Peki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KPSS-2019/6 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME YAPMAK İÇİN ADAYLARDAN TERCİH ALINMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

ÖSYM'den yapılan duyuru şu şekilde:

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı!
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