Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı!

Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusuna bakmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, KPSS 2019/6 personel alımı başvuru ekranı, tercih kılavuzu ile birlikte erişime açıldı. Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Ortaöğretim mezunları ve lisans-ön lisans mezunları için farklı kılavuzlar yayımlandı. Peki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KPSS-2019 /6 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME YAPMAK İÇİN ADAYLARDAN TERCİH ALINMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

ÖSYM'den yapılan duyuru şu şekilde:

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.