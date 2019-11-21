Son dakika: Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberine göre Batman'da, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davaya katılmak için adliyeye gelen akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdülaziz Özerdem (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:15Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:23
Olay, sabah saatlerinde Batman Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen davaya katılmak için adliyeye gelen akraba oldukları öğrenilen Özerdem ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı.