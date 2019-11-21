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Son dakika: 'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberine göre 'da, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davaya katılmak için adliyeye gelen akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdülaziz Özerdem (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:23
Son dakika: Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen davaya katılmak için adliyeye gelen akraba oldukları öğrenilen Özerdem ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

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Son dakika: Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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