BİM aktüel ürünler büyük indirim başladı! 22 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler yarından itibaren raflarda olacak! İşte kataloğu...

BİM aktüel ürünler 22 Kasım indirim kataloğu yoğun ilgi görüyor. En güzel ve yeni kataloğuyla şaşırtan bu teknoloji malzemeleri ve birçok üründe sürpriz indirimler yer alıyor. Bu hafta; 3 katlı ayakkabılık 185 TL, katlanır yatak 169 TL, suni deri mont 99 TL, çift kişilik pamuklu battaniye 47,50 TL, katlanır yer sofrası 49,90 TL, borcam çok amaçlı kase 9,95 TL, seramik salata kasesi 19,90 TL, sebze koruyucu 5,95 TL, bölmeli cam saklama kabı 13,50 TL, dikiş makinesi 299 TL olacak. Peki BİM aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? İşte 22 Kasım BİM aktüel indirim kataloğu tam listesi…