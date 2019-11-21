Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimleri fırsatları! 22 Kasım BİM kataloğu aktüel listesi

Yeni haftaya kapsamında 22 Kasım 2019 Cuma için BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli ev ekonomisi&mutfak ürünleri ile akıllı cep telefonu, katlanır yatak ve dik durabilen süpürge gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ 22 KASIM 2019

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, VESTEL marka akıllı cep telefonu ile Kumtel marka cam set üstü ocak olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, nakış malzemesi arayan kadınlar için yumak, çelik misinalı şiş; servis için çay bardağı, oval desenli tepsi, borcam fırsatları var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 22 Kasım Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.