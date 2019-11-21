Bursa'da kimliği 9 yıl sonra belirlenen katil zanlısı hakim karşısında

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Bülent Çiftçioğlu ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede savunmasını yapan Çiftçioğlu, babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunduğu yıllarda cezaevinde Hasan K. ile tanıştığını söyledi.

Cezaevinden çıktıktan sonra da bu kişiyle görüşmeye devam ettiğini belirten Çiftçioğlu, "Hasan ağabeyin bir gazinoda Tutku (Ayşegül Kapusuzoğlu'nun lakabı) isimli biriyle gönül ilişkisi vardı. Araları bozulunca Tutku, Bursa'ya gitti. 2009 yılında bir gün bu kadın beni aradı ve benden yardım istedi. Tutku, Bursa'ya benimle Hasan ağabeyin de geleceğini biliyordu. Biz Gemlik'e gidip onu aldık, arabam da gece onlarda kaldı. Ardından sabah İzmir Yolu'nda Hasan ağabeyle buluşup memlekete döndük." şeklinde savunma yaptı.

Cinayetten haberi olmadığını öne sürerek suçlamaları reddeden Çiftçioğlu, Kapusuzoğlu ile ilişkisinin bulunmadığını, cinayeti Hasan K'nin işlemiş olabileceğini iddia etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve telefon görüşme kayıtlarının (HTS) incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesindeki Çalı Barajı yakınındaki ormanlık alanda, 17 Mart 2009'da ağaçların arasında bıçaklanmış ve yanmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait cesetle ilgili incelemelerde, cinayetin fail ya da faillerine ulaşılamamıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl olayı yeniden ele alarak katil zanlısının Bülent Çiftçioğlu olduğunu belirlemişti.