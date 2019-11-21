Cezaevinden firar etti karısını öldürdü

Hatay'da, cezaevinden firar eden Ahmet Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'yı kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Olay, Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Sibel Kaya (41), bir süredir cezaevinde olan ikinci eşi Ahmet Kaya'dan (47) boşanmaya karar verdi. Bunun üzerine Cezaevinden firar eden Ahmet Kaya, dün eşi Sibel Kaya'nın evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Kaya bıçakla Sibel Kaya'yı kalbinden ve karnından yaraladı. Sibel Kaya kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet Kaya kaçtı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Sibel Kaya, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polisler kaçan Ahmet Kaya'nın Akevler Mahallesi'nde bir apartmanda saklandığını belirledi. Polislerin geldiğini gören Kaya, bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri Ahmet Kaya'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Mahkemeye sevkedilen Kaya, tutuklandı. Sibel Kaya'nın geçen yıl eşi Ahmet Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat ettiği, ancak mahkemenin 'koruma tedbir kararını' reddettiği öğrenildi.

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