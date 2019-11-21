Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılışını ve okunacak dualar!

Bu anlamlı günde ibadet ve görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Müslümanlar için fark kılınan bu ibadet İslam alemi için büyük önem taşıyor. Diyanet'in aktardıkları ile adım adım Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? İşte detaylar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Diğer detaylar için haberimizin diğer sayfalarını ziyaret edebilirsiniz…