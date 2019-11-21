Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gezdiği antik kenti son olarak AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ziyaret etti. Beraberinde AK Parti İl Başkan yardımcıları Ziya Ercan ve Can Çimen ile antik kente gelen Öz'ü, Yatağan Belediye Başkanı Ak Parti'li Mustafa Toksöz, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve partililer karşıladı. Açıklama yapan AK Parti'li Öz, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önceki dönem Aydın milletvekili olarak, bu bölgenin insanıyım. Bölgemizde birçok tarihi eser var. Bilineni var, bilinmeyenleri var. Burası kamuoyunda pek bilinmeyen, fakat yerelde bilinen antik şehir. Cumhurbaşkanımız bunun bilinirliğini sağlamıştır. Bu çerçevede biz de geldiğimiz bu geziyi yapıyoruz" diye konuştu.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise tarihi yerde antik dönemden bugüne yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle, cumhurbaşkanımızın kenti ziyaretinin akabinde, Diyanet İşleri Başkanımız ve pek çok kişi kenti ziyaret etti. Hatta yabancı misafirlerimizin sayısında da artış oldu. Bunların içerisinde Arnavutluk'un Avlonya kentinin valisi Flamur Mamaj da yer aldı. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından ciddi bir artış var. Bu bizim için sevindirici bir şey. Çünkü kenti ziyaret edenler, burada yaptığımız çalışmaları yerinde görüyorlar. Böylelikle, yaptığımız çalışmaları daha geniş bir kitle tarafından görülmesi sağlanıyor" dedi.

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