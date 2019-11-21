Efsane Cuma indirimleri başlıyor! Efsane Cuma indirimlerinin geçerli olduğu mağazalar ve ürünler

Büyük bir merakla beklenilen Efsane Cuma indirimleri için geri sayım sürüyor. Milyonlarca alışveriş tutkunu, her yıl Kasım ayında olan bu olay ile on binlerce çeşitli ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor. Durum böyle olunca da, teknolojiden ev ekonomisine kadar çeşitli ürünler şimdiden sepetlere atılmış durumda. Siz de, Şahane Cuma, Muhteşem Cuma indirimleri olarak da anılan alışveriş çılgınlığı ile ihtiyacınız olan ürünleri daha ucuz bir fiyat ile satın alabilirsiniz. Peki, Efsane Cuma indirimleri başladı mı, geçerli olduğu mağazalar ve ürünler neler? Merak edilen detayları sizler için derledik.

2019 EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri bu yıl 29 Kasım tarihinde başlayacak; ancak çoğu internet mağazası ve fiziki mağaza, daha erken tarihte başlatıyor. Bununla birlikte Muhteşem Cuma indirimleribir haftalık bir süreye yayan mağaza ve internet alışveriş sitelerinin sayısı da oldukça fazla.

Öte yandan, internet üzerindeki çeşitli e-ticaret siteler,i Efsane Cuma indirim kampanyası fırsatlarını 21 Kasım tarihinde tüketicilerinin erişimine sunuyor.

ŞAHANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Her firma, bu alışveriş çılgınlığı kapsamında farklı tarihlerde ve farklı şekillerde çeşitli kampanyalar uyguluyor. Bazı firmalar Muhteşem Cuma indirimlerini 29 Kasım tarihinden 1 hafta önce başlarken, bazı firmaların ise yalnızca 29 Kasım tarihinde kampanya uygulamasına gitmesi bekleniyor. Kasım ayı sonu itibari ile indirimler sona erecek.

EFSANE CUMA İNDİRİMİ YAPAN MAĞAZALAR VE ÜRÜNLER

Efsane Cuma indirimleri hem internet üzerinden ürün satışı gerçekleştiren e-ticaret sitelerinde hem de AVM veya cadde mağazalarında geçerli olacak. Kampanyalardan faydalanarak satın alınabilecek fırsat grubu ise teknoloji ürünleri olarak tanımlanıyor. Markalar tarafından paylaşılan indirim oranlarına bakıldığında, Efsane Cuma indirimleri kapsamında teknoloji kategorisinde yapılacak alışverişleri çok daha uyguna getirmek mümkün. Bununla beraber giyim, ev ekonomisi, bahçe malzemeleri, kişisel kozmetik ürün gruplarında da indirim yapılıyor.