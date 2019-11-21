Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Olay, Yaylalı Mahallesi Cemalpaşa Caddesi ile Sarayaltı Caddesi kesişiminde bulunan apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Zehra Boyacı'nın İzmir'de yaşayan kızı, telefonla kendisine ulaşamayınca, Karacasu'daki yakınlarından annesi ve babasının yaşadığı evi kontrol etmesini istedi. Eve gidenler, kapının açılmaması üzerine polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleriyle birlikte gelen polis ekipleri, eve girdi. Yapılan kontrolde, yer yatağında yatan Zehra Boyacı'nın öldüğü belirlendi. Yaşlılığa bağlı sebeplerden 3 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edilen Boyacı'nın cesedi, Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 GÜN EŞİNİN CESEDİYLE YAŞAMIŞ

Zehra Boyacı'nın son olarak geçen pazartesi günü pazar alışverişine ve hastaneye gittiği öğrenildi. Zehra Boyacı'nın evde bulunan Alzheimer hastası eşi Orhan Boyacı'nın ise 3 gün boyunca ölen eşinin cenazesiyle birlikte yaşadığı ne yaşandığının farkında olmadığı öğrenildi.



Yaşlı adam, İzmir'den gelen kızına teslim edildi.