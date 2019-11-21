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Güleda'nın ölümü ile ilgili son dakika haeberi: 'da 'in öldürüldüğü apartın boşaltıldığı söylenmişti...

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan 'in ölümü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bu sabah saatlerinde Güleda'nın öldürüldüğü 'daki öğrenci apartının boşaltıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine apartın sahibinden olay ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü apartın mühürlendiği ve öğrenciler tarafından terk edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:48

ISPARTA (AA) -

Apartın sahibi Mehmet Ozan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın kendilerini de çok üzdüğünü söyledi.

Apartlarında çok sayıda öğrencinin barınma ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Şahin, Öğrenci kızımıza Allah rahmet eylesin. O binada birçok öğrenci kalıyordu ve hala kalmaya devam ediyorlar. Aparttan sadece öldürülen kızın iki arkadaşı psikolojilerinin bozulduğunu söyleyerek ayrıldı. Binanın boşaltılması ve mühürlenmesi söz konusu değil." diye konuştu.

Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

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Güleda'nın ölümü ile ilgili son dakika haeberi: Isparta'da Güleda Cankel'in öldürüldüğü apartın boşaltıldığı söylenmişti...
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