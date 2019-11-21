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6 ay önce evlendiği eşi başından vurdu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019
6 ay önce evlendiği eşi başından vurdu
Manisa Akhisar'da evli ve ilk eşinden olma iki çocuk annesi Nevin Nilitaş (31), 6 ay önce evlendiği ikinci kocası Alpaslan Nilitaş (36) tarafından yaşadıkları evde başından vurularak öldürüldü. Olay, Reşatbey mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Henüz nedeni belirsiz bir konu üzerinde tartışan çiftin kavgası büyüyünce Alpaslan Nilitaş, evdeki ruhsatsız tek kırma tüfekle eşi Nevin Nilitaş'ı kafasında vurdu. Sesleri duyan komşular içeri girdiklerinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Polis tarafından yakalanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.
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6 ay önce evlendiği eşi başından vurdu
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