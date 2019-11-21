Muhtarlık çalışma saatleri 2019 neler? | Muhtarlıklar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yanıtı...

Muhtar, köy ve mahallelerde halk tarafından seçilen ve seçildiği kitlenin sesi olmakla birlikte o bölgedeki belli başlı işlerin idaresinden sorumludur. Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışan muhtarlar seçmen kâğıtlarının dağıtılmasından, cadde-sokak-meydan levhası gibi levhaların kontrolüne kadar pek çok görevi bulunmaktadır. Gün içerisinde pek çok kişinin muhtarlıkta işleri olabiliyor. Bu gibi durumlarda muhtarlık çalışma saatleri oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. 'Vatandaşlar muhtarlıklar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor' sorusunu arama motoru üzerinden araştırıyorlar. Mahallerde ve köylerde hizmet veren muhtarlıkların mesaileri hafta içi her gün saat 09.00'da başlayıp, 17.00'da sona erer. Peki, muhtarlık kapanış saati ve cumartesi, Pazar hizmet verir mi? İşte ayrıntılar…

MUHTARLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | MUHTARLIK SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Muhtarlıklar hafta içi saat 09.00'da mesaiye başlıyorlar. 12.00'da öğle arası yaptıktan sonra 17.00'da ise mesaiyi sonlandırıyorlar. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermeyen muhtarlıklar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi özel günlerde hizmet vermiyorlar.

MUHTARLARIN GÖREVİ NEDİR?

Cadde-sokak-meydan levhalarının kontrolünü sağlamak ve bozulmuş olanları belediyeye bildirmek

Askerlik gibi tebligatların yapılmasına yardımcı olmak

Seçmen kâğıdı dağıtmak

Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek

Nüfus kâğıdı kaybı, yenileme işlemleri için gerekli belgeleri sağlamak

Muhtaç, yaşlı ve sakat kişilerin tespit edilmesini sağlamak

Muhtarların daha pek çok çeşitli görev ve yetkileri bulunmaktadır.