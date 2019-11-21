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ne zaman? hangi gün kutlanacak?

Eğitim hayatında en önemli rolü oynayan öğretmenlerimiz için en önemli gün için geri sayım başladı. Şevkatini ve ilgisini öğrencilerden esirmeyen öğretmenlerin günü 1928’den itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Aydınlık bir geleceğin oluşması için öğrencileri bilgileri ile besleyen eğitimcilerin bu anlam dolu günü hediyelerle kutlanacak. Yaklaşan öncesinde öğrencileri tatlı bir telaş aldı. Bu sene okullarda yapılacak etkinlik düzenlemelerine okul yönetimleri karar verecek. Peki ? hangi gün kutlanacak? Tarih belli mi?

Giriş Tarihi: 21.11.2019 11:52
Öğretmenler Günü ne zaman? 2019 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak?

ne zaman? Sorusu, öğrencilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihini merak eden vatandaşlar, ayın son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulamalarını yoğunlaştırdı. için veliler ve öğrenciler hummmalı bir çalışma içerisine girdi. 'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün 1928'dir. Öğrenciler ve veliler her sene olduğu gibi bu senede sürpriz hediyelerle bu anlam dolu günde öğretmenlerinin günlerini kutlayacak. Peki 2019 ? Hangi gün kutlanacak?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ülkemizde milyonlarca öğrenci kendilerini eğiten ve öğreten öğretmenleri için bu özel günü onlar için anlamlı kılmaya çalışacak. 2019 yılının Öğretmenler Günü'ne çok az bir zaman kaldı. Haberimizde, Günü tarihine ve merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Öğretmenler Günü ne zaman? 2019 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak?
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