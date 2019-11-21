Örümcek hırsızlar binaya çatıdan girdi

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KADIKÖYCafer Ağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine çete üyeleri duvara tırmanarak girdi. İçerden 180 lira nakit para ve değerli eşyaları çalan çete üyelerinin iş yerine tırmanma ve camı açarak içeriye girme anları kamera kayıtlarına yansıdı. Kayıtları inceleyen polis, eşkallerini belirlediği Mert P. (22), Ahmet İ.(18) ve 12 yaşındaki K.D.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerden Mert P.'nin 1, Ahmet İ.'nin 3, 12 yaşındaki K.D.'nin ise emniyette 85 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. K.D. yaşı küçük olduğu için savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.