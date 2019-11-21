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’nin hayatı! katıldığı savaşlar ve fethettiği yerler neresi?

Dünya siyasi tarihinde büyük önemi olan Osmanlı Devleti'nin kurucusu 'nin hayatını ve devlet kurma mücadelesini anlatan Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV ekranlarında başlıyor. 'in soyundan gelen Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle Orta Çağ bitti ve Yeni Çağ başladı. Bu kadar önemli olan bir devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatı da büyük bir ilgiyle araştırılıyor. , katıldığı savaşlar ve fethettiği yerler nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için cevapladık...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:29
Osman Gazi’nin hayatı! Osman Gazi ne zaman öldü katıldığı savaşlar ve fethettiği yerler neresi?

Kurulduğu günden beri ilimi yaymak için seferler yapan ve sınırlarını Avrupa'ya, Balkanlar'a Kafkaslara kadar uzatan Osmanlı Devleti'nin mirasını yaşatmak için çeşitli kültürel programlar yapılıyor. Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman dizisinde de Osmanlı Devleti kurucusu 'in hayatı anlatılacak. 'in canlandırdığı ne zaman öldü? sorusu da bu akşamın en çok araştırılan konuları arasında olacak. Osman Bey'in katıldığı savaşlar, fethettiği yerler nereler? Kuruluş Osman, bu akşam 20:00'de ATV'de başlıyor...

OSMAN GAZİ'NİN HAYATI! OSMAN BEY NASIL YAŞADI NE ZAMAN ÖLDÜ?

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Osman Gazi’nin hayatı! Osman Gazi ne zaman öldü katıldığı savaşlar ve fethettiği yerler neresi?
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