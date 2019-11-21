Rabia Naz’ın babasına 1 ay uzaklaştırma

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Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babaannesi, kendilerini tehdit eden oğlu Şaban Vatan'ı jandarmaya şikayet etti. Babaanne Fikriye Vatan, torununun ölümünden kendisini ve büyük oğlu Muhammet Vatan'ı sorumlu tutan küçük oğlu Şaban Vatan'ın ara ara evine gelerek hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda tedbir kararı alındı.