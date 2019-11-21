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Resimli ! En güzel ve farklı Dualı resimli, resimsiz burada!

İslam alemi için fazlasıyla önemli olan bu günde vatandaşlar sevdiklerine göndermek için internet üzerinden en güzel en güzel ve farklı resimsiz veya resimli araştırıyor. Bu özel günde her hafta olduğu gibi camiler dolup taşacak, eller semaya açılıp dualar edilmeye başlanacak. Cuma mesajları ve sözleri, 22 Kasım 2019 tarihinde yine en çok aranan konular arasında yer alacak. Müslümanlar için büyük önem arz eden bugünde eş, dost ve akrabalarınıza en güzel ve anlam dolu mesajlar gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Haberimizin devamından 22 Kasım en güzel ve resimlerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.11.2019 00:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 00:42
Resimli Cuma mesajları! En güzel ve farklı Dualı resimli, resimsiz cuma mesajları 2019 burada!

Yeni ve en güzel sözlerle her hafta olduğu gibi yine vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sevdiklerinize göndermek ve onlarla bu güzel günü paylaşmak adına araştırılan resimli Cuma mesajlarını haberimizi sizler için derledik. Yapılan ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı, sevapların arttığı ve edilen duaların kabul olduğu bugünde camiler her hafta olduğu gibi müminlerle dolup taşacak. Özellikle sosyal medyadan (SMS, Whatsapp, Facebook) yakınlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz en güzel, en özel, anlamlı, yeni haberimizde…

CUMA MESAJLARI 2019

Dua dolu resimli cuma mesajları yine Müslüman vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 22 Kasım yani bugüne ait en güzel ve resimli çeşit çeşit Cuma mesajlarını haberimizden seçebilirsiniz.

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Resimli Cuma mesajları! En güzel ve farklı Dualı resimli, resimsiz cuma mesajları 2019 burada!
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