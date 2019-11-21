Şahgaga nedir? Harry Potter ile tanınan Hipogrif Şahgaga gerçek mi? İşte detaylar…

Bir dönemin çok sevilen roman serisi Harry Potter'dan bilinen ve özellikle Azkaban Tutsağı'nda öne çıkan bir kuş türünün Ankara'da bulunduğuna ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyaya damgasını vuran bu iddianın ardından konuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Şahgaga nedir, Hipogrif gerçek mi? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şahgaga nedir, Hipogrif gerçek mi? İşte detaylar…

ŞAHGAGA NEDİR? HİPOGRİF ŞAHGAGA GERÇEK Mİ?

Harry Potter serisinden tanınan kuş türü Hipogrif Şahgaga ile merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;