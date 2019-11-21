Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Saplantılı katil komşu hakkında son dakika haber: "Alnıma silahı dayadı düşünmeden ateşledi"

Saplantılı katil komşu hakkında son dakika haber: "Alnıma silahı dayadı düşünmeden ateşledi"

'da yaşanan kan donduran olaydan geldi. Selçuklu ilçesinde bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki Muzaffer Canpolat, iddiaya göre karşı komşusunun 25 yaşındaki kızına aşık oldu. Aile durumu fark edince katil zanlısını kızlarından uzak durması için uyarmaya karar verdi. Daha sonra Zanlıdan, kızından uzak durmasını istediğini söyleyen Hacer Sarı, “Apartman kapısını kapatırken karşımda gördüm. Konuşmama bile fırsat vermedi” dedi. Zanlı, silahını çıkararak annenin başına ateş etti, iki kızını da canice katletti. İşte son dakika haberine ilişkin dehşet verici detaylar...

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 22.11.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 07:55
Saplantılı katil komşu hakkında son dakika haber: Alnıma silahı dayadı düşünmeden ateşledi

'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan korkunç olay ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ayakkabı fabrikasında çalışan Muzaffer Canpolat (53) 7 yıl önce eşinden ayrıldı. Eşi ve 3 çocuğu Hollanda'da yaşayan Canpolat, 20 yıldır oturduğu apartmandaki karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın kendisinden 28 yaş küçük kızı Şeyma Sarı'yı (25) takip etmeye başladı. Şeyma Sarı'yı takip ettiği için ailesi tarafından uyarılan ve genç kıza platonik aşk besleyen Canpolat, 27 Haziran'da ailenin kapısının önünde beklemeye başladı.

Daha sonra yaşananlar ise tam anlamıyla dehşet!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Saplantılı katil komşu hakkında son dakika haber: "Alnıma silahı dayadı düşünmeden ateşledi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN