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Silahlı çetelere şafakta suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Silahlı çetelere şafakta suçüstü

İstanbul polisi, şehrin iki yakasında faaliyet yürüten üç farklı suç örgütünü operasyonla çökertti. İlk operasyon Kadıköy'de yer alan gece kulüplerinden haraç toplamaya çalışan bir çeteye yönelik düzenlendi. 13 çete üyesi yakalandı. Sosyal medya üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen organize bir suç örgütüne de eş zamanlı operasyon yapıldı. 8 çete üyesi operasyonlarla gözaltına alındı. Son operasyon ise Zeytinburnu'nda faaliyet yürüten organize bir suç örgütüne yönelik düzenlendi. Yağma, tehdit ve adam yaralama suçlarına karışan 11 şüpheli yakalandı.

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Silahlı çetelere şafakta suçüstü
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