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ürünler 20-26 Kasım tarihleri arasında büyük FIRSAT! ŞOK aktüel kataloğu burada!

Her Çarşamba raflarını yenileyerek ürünler listesini yenileyen ve müşterilerine ekonomik olduğu kadar kaliteli malzemeler sunan market zincirine özellikle bugün vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden biri olmayı başaran firmanın, neredeyse tüm ülkede binlerce bayisi bulunuyor. Peki, ŞOK listesinde bu hafta neler var? Her hafta getirdiği birbirinden kalite ürün ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran marketin 20 Kasım tarihli ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Biz de Sabah.com.tr olarak sizler için bu haberi hazırladık…

Giriş Tarihi: 21.11.2019 18:44 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 18:45
ŞOK aktüel ürünler 20-26 Kasım tarihleri arasında büyük FIRSAT! ŞOK aktüel kataloğu burada!

ŞOK Aktüel ürünler kataloğu büyük indirim başladı. Her hafta raflarında yer alan fırsatlar tüketicilerine hem ucuz hem de kaliteli ürünler sunan market zinciri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Çarşamba günü itibariyle ŞOK Aktüel ürünler yenilenerek müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle teknolojik aletlerde yer alan indirimler müşterilerin dikkatini çekiyor. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte o dev indirim…

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLER BAŞLADI!

Kataloğu görmek için aşağıdaki görsele tıklayınız...

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ŞOK aktüel ürünler 20-26 Kasım tarihleri arasında büyük FIRSAT! ŞOK aktüel kataloğu burada!
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