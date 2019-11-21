ŞOK aktüel ürünler 20-26 Kasım tarihleri arasında büyük FIRSAT! ŞOK aktüel kataloğu burada!

ŞOK Aktüel ürünler kataloğu büyük indirim başladı. Her hafta raflarında yer alan fırsatlar tüketicilerine hem ucuz hem de kaliteli ürünler sunan market zinciri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Çarşamba günü itibariyle ŞOK Aktüel ürünler yenilenerek müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle teknolojik aletlerde yer alan indirimler müşterilerin dikkatini çekiyor. Peki, bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte o dev indirim…

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLER BAŞLADI!

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