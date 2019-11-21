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Haberi: ’da baltalı dehşet! Apartman toplantısında ortalık karıştı

’dan korkunç haberi! Apartman toplantısında yönetici, kapıcı ve oğlu tarafından baltalı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Aniden gelen bıçak ve balta darbeleri ile neye uğradığını şaşıran polis memuru Faruk B. Ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kapıcı ve oğlu gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 08:03
Son Dakika Haberi: Bursa’da baltalı dehşet! Apartman toplantısında ortalık karıştı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi.

15 daireli apartmanın sakinlerince yapılan toplantıda, yönetici ve kapıcı N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine N.A. (51) ile oğlu Y.E.A. (25) , bıçak ve baltayla yöneticiye saldırdı. Apartman sakini olan polis memuru Faruk B., tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada yaşanan arbede sırasında Faruk B., yüzüne, karnına ve bacağına isabet eden balta ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Faruk B., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında N.A. ile oğlu Y.E.A. gözaltına alındı.

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Son Dakika Haberi: Bursa’da baltalı dehşet! Apartman toplantısında ortalık karıştı
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