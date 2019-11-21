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Son Dakika Haberi: Korkunç olayda yeni gelişme! "Ben bir şeytanın eline düştüm" yazılı not bırakarak yaşamına son vermişti...

'nın Alanya ilçesinde meydana gelen korkunç son dakika olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç kadının yıllarca cinsel istismara uğradığı ve ardından içerisinde "Ben bir şeytanın eline düştüm" şeklinde bir ifadenin de bulunduğu bir not bırakarak yaşamına son veren genç kadının ölümünün ardından olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. () ekiplerinin derinlemesine araştırmalarının ardından oldukça önemli bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 08:10
Son Dakika Haberi: Korkunç olayda yeni gelişme! Ben bir şeytanın eline düştüm yazılı not bırakarak yaşamına son vermişti...

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde 22 yaşındaki genç bir kadının yıllarca uğradığı cinsel istismara daha fazla dayanamayıp yürek burkan bir not bir not bırakmasının ardından olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bıraktığı notta "ben bir şeytanın eline düştüm" şeklinde ifadeler kullanan talihsiz kadının ölümüne ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan derinlemesine araştırmalar sonucunda kan donduran olaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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Son Dakika Haberi: Korkunç olayda yeni gelişme! "Ben bir şeytanın eline düştüm" yazılı not bırakarak yaşamına son vermişti...
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