Şule Çet davasında katil zanlısına müebbet istendi

Ankara'da geçtiğimiz yıl bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölen Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Şule Çet davası, dün görüldü. Mahkemede, sanıkların cezaevinde mektuplaştıkları ortaya çıktı. 2 numaralı sanık Berk Akand'ın avukatı Paşa Büyükkayer'in mahkemeye sunduğu mektuplarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

'AĞIZ BİRLİĞİ YAPALIM'

Çet ailesinin avukatı, 1 numaralı sanık Çağatay Aksu'ya, "Mektubun birinde diğer sanık Akand'a, 'Ya beraber çıkarız ya da beraber batarız' demişsin. Bununla neyi amaçladın?" diye sordu. Daha sonra Aksu'ya yine Akand'a, "Ağız birliği yapalım. Aramızda anlaşırsak medya, dava olayını da hallederiz" gibi ifadeleri hangi amaçla sorduğu soruldu. Aksu'nun geçiştirmek amacıyla verdiği yanıtlar mahkemece inandırıcı bulunmadı. Sanık Aksu'ya mahkeme salonundaki izleyicilerden de sık sık tepkiler yükseldi.

KARAR 4 ARALIK'TA

Mütalaasını açıklayan savcı 1 numaralı Aksu'ya, "Kasten öldürme" suçundan müebbet, "Cinsel saldırı ve alıkoyma" suçlarından ise 39 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, diğer sanık Akand'ın ise, "Kasten öldürme", "Cinsel saldırı ve alıkoyma" suçlarına yardım etmekten 31 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, karar için duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.