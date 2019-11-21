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Uyuşturucudan gelinlik paketi yaptılar

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Uyuşturucudan gelinlik paketi yaptılar

İstanbul Narkotik Masası Polisleri uyuşturucu satıcılarına yönelik dört büyük operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Bozo, bir TIR'a yüklenen ahşap kontraplakların arasına zulalanarak gizlenmiş halde 320 kilo 200 gram eroin buldu. Uyuşturucu hammaddesi metamfetamini presleyerek uyuşturucudan valiz ve kutu yapan çete de çökertildi. Gelinlik kutusunun 13 kilo 540 gram metamfetamin kullanılarak yapıldığı belirlendi. Dört farklı operasyonda 480 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer üç şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

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Uyuşturucudan gelinlik paketi yaptılar
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