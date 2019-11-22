23 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illere yatırıldı? İşte son durum

Evde bakım maaşı, evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli olan kişilerin faydalandığı ücrete denmektedir. Her ay yatırılan maaş için içerisinde bulunduğumuz ayın son günlerinde "23 Kasım evde bakım aylığı yatan iller" sorgulanmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Kasım ayı evde bakım aylığı yatan iller sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde…

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.