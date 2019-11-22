Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 23 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illere yatırıldı? İşte son durum

yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illere yatırıldı? İşte son durum

Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişi olan vatandaşların faydalandığı araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yatırılan bu tutarı almak için kişilerin başvuru yapması ve engelli bireylerin hastanelerin sağlık kurullarından ağır engelli ibareli sağlık raporu alması, aynı zamanda yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması gerekiyor. Peki, 23 Kasım evde bakım aylığı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 23.11.2019 01:58
23 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illere yatırıldı? İşte son durum

Evde bakım maaşı, evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli olan kişilerin faydalandığı ücrete denmektedir. Her ay yatırılan maaş için içerisinde bulunduğumuz ayın son günlerinde "23 Kasım evde bakım aylığı yatan iller" sorgulanmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Kasım ayı evde bakım aylığı yatan iller sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde…

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
23 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illere yatırıldı? İşte son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN