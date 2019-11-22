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70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı

'nın Döşemealtı ilçesinde 70 yaşındaki A.I.S., 16 yaşındaki H.Y. adlı genç kızı eliyle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.11.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 15:23
70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı

Geçen çarşamba günü Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldiği öne sürülen taciz olayı şöyle gelişti;

SAPIK ADAM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

A.I.S., H.Y. adlı kızı elle taciz etti. Küçük kız durumu önce ailesine ardından da polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.I.S.'yi aynı akşam gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirildikten sonra sorgulanan A.I.S., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edildi.

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70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı
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