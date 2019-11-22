Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı

Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı

'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen olay herkesi şaşırttı. Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı. Kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 16:07
Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ağaca takılıp, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.
Kaza, dün öğle saatlerinde, Gölköy ilçesi Çatalarmut mevkisinde meydana geldi.

A.T. yönetimindeki 52 ED 567 plakalı hafi ticari araç, kontrolden çıkarak, uçuruma yöneldi. Araç, yol kenarındaki ağaca takılarak, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı. Yara almayan sürücü A.T. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Araç ise ihbar üzerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN