Avcılar'daki korkunç cinayette yeni gelişme!

Mehmet Reşit Çelik(41), kendisine boşanma davası açan 16 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Ayşegül Çelik'i Avcılar'da sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Çelik daha sonra evine gittiği, aynı zamanda teyzesi olan kayınvalidesi Fehime Küçük'ü de silahla vurarak öldürdü. Olaydan bir süre sonra teslim olan Çelik hakkında eşini haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 24 yıl, kayınvalidesi Fehime Küçük'ü kasten öldürme suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHESİYLE CEZAEVİNDE YATTI, BERAAT ETTİ

Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik kendisine boşanma davası açan eşinin kendisini sürekli hor gördüğünü ve hakkında dedikodular duyduğunu söylemiş, olay günü de hakaret edince kendisini kaybettiğini ve eşini öldürdüğünü anlatmıştı. Görülen son duruşmada esas hakkındaki son beyanı sorulan müşteki avukatı Mesude Büşra Küçük, Türkiye'de geçen ay 36 kadının öldürüldüğü bunlardan 6'sının ise sadece boşanmak istediği için öldürüldüğünü belirterek şunları söyledi: "İstanbul Sözleşmesi'nin 12. maddesi hiç bir kadın cinayetinde namus olgusunun gerekçe olamayacağını ifade etmiştir. Bu artık toplumsal bir adalet mücadelesi haline gelmiştir. Artık erkeklerin bir başka erkek vardı şeklinde bir söylemle kadınları öldürmesinin karşısında durulması gerekir. Bu sözleşmeye göre kadınların korunma görevi devlete aittir ve devlet bu görevini yerine getirememektedir. Biz mahkemenin bu kapsamda vicdani bir tatmin yaratarak planlı hareket eden sanığın indirimsiz tasarlayarak öldürme suçundan üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz." Diğer müşteki avukatı Handan Satılmışoğlu ise sanığın Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat ettiği cinsel istismar dosyasını incelediğinde sanığın zayıfa karşı bir meyil ve şiddeti söz konusu olduğunu, bu dava boyunca sanığın hiçbir şekilde pişmanım demediğini, sadece haksız tahrik indirimi alabilmek için bir takım iddialar ortaya attığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu. mahkeme, bakanlığın personelinin ölümüyle sonuçlanan olaya dair doğrudan zarar görme ihtimalinden bahsedilemeyeceğini ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılan olarak kabul edilmiş olması gerekçesiyle de bakanlığın katılma talebini reddetti. Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaasında Ayşegül Çelik'in olaydan 1 ay önce yaşadıkları problemler ve tartışmalar neticesinde eşine boşanma davası açtığı, olaydan birkaç gün önce aralarındaki problemleri konuşmak için anlaştıkları ve olay günü sanığın eşinin çalıştığı okul civarına giderek tekrar evliliklerini ve boşanma davasına ilişkin konuştukları ancak konuşmanın tartışmaya dönüştüğü ve tarafların olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Mütalaanın devamında tartışma sonrası ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Reşit Çelik'in Ayşegül Çelik'i sokakta telefonla konuştuğunu görmesi üzerine aracında bulunan silahla eşine çok kez ateş ederek öldürdüğü, çocuklarını görmek üzere gittiği kayınvalidesinin evinde eşiyle problemlerinden sorumlu tuttuğu kayınvalidesi ve teyzesi olan Fehime Küçük'ü görmesi üzerine silahla öldürdüğü belirtildi. Mütalaada Ayşegül Çelik'in vücuduna 8 kurşun, Fehime Küçük'e ise 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Mütalaanın sonunda sanığın eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini, Fehime Küçük'ü de kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme sanık ve avukatının son savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.