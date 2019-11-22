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Bağcılar’da ‘Bildiğiniz Gibi Değil’ söyleşisi

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Bağcılar’da ‘Bildiğiniz Gibi Değil’ söyleşisi
Bağcılar Belediyesi'nce 'Bildiğiniz Gibi Değil' konulu söyleşi düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş yaptı. Söyleşide konuşan GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti'nin, iktidara geldikten sonra ülkede önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş da yaptığı konuşmada, "Ülke olarak çeşitli açılardan ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bizim kendimize inanmamız, kendimize sahip çıkmamız ve Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma gayretini sürdürmesi gerekiyor" dedi.
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Bağcılar’da ‘Bildiğiniz Gibi Değil’ söyleşisi
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