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'nda iki binanın çatısı alev alev yandı

'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan , bitişiğindeki başka bir binanın çatısına sıçradı. İki binanın çatısı da alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatıların alev alev yanması ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2019 05:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 05:46
Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi Gaziler sakaktaki 4 katlı bir binanın çatısında saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

Çatıdan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler hemen bitişikteki 4 katlı başka bir binanın çatısına da sıçradı.

Olay yerine gelen Beyoğlu, Şişli ve Kâğıthane itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki alevlere müdahale etti. İki binanın çatısındaki yangın itfaiye erlerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bina sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatılarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan, iki binanın çatısındaki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı
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