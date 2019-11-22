Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Black Friday indirimli ürünleri! 2019 Black Friday muhteşem,efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

indirimli ürünleri! 2019 Black Friday muhteşem,efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

1932 yılında ABD’de başlayan ve günümüzde tüm dünyaya yayılmış olan alışveriş çılgınlığı Türkiye’de de büyük bir heyecan ile bekleniyor. Bu dönemde çok sayıda marka birçok üründe yaptığı indirimler ile tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi hedefliyor. Ülkemizde pek çok kişi konuyla ilgili ‘ ne zaman başlıyor?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Her yıl Kasım ayının son haftasında yapılan bu etkinlik ile ilgili mağazalar günler öncesinden hazırlıklara başlamıştı. Peki, Black Friday bugün mü? 2019 Efsane Cuma ne zaman başlayacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 22.11.2019 17:39 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:40
Black Friday indirimli ürünleri! 2019 Black Friday muhteşem,efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününü temsil eden ilk olarak 1932 yılında başlamıştı. O tarihten günümüze kadar yayılarak gelen ve tüm dünyada bir pazarlama stratejisine dönen Black Friday bugün mü başlıyor? Özellikle bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş yapmak isteyen pek çok vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyor. Aslen Kasım ayının son Cuma gününe denk geliyor. 2019 yılında bu tarih ise 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Ancak bu noktada bazı e-ticaret siteleri ve kuruluşlar çabuk davranarak hem bu tarihi erkene alıp hem de bir haftalık bir süreye yayıyorlar.

BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA VAR?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar neticesinde inanılmaz derece reklamı yapılan Muhteşem Cuma indirimleri bu akşam pek çok e-ticaret sitesi tarafından başlatılıyor. Vatandaşların ilgi ile takip ettiği bu konu şimdiden trend listelerine ilk sıraya yerleşmiş durumda. Televizyondan oyun konsollarına, teknolojiden ev aletlerine, giyimden beyaz eşyaya pek çok konuda pek çok ürünün indirimli olarak kullanıcılara sunacağı Black Friday indirimleri vatandaşlar tarafından bu akşamdan itibaren takip etmeye başlayacaklar. Peki, Muhteşem Cuma indirimleri hangi mağazalarda başlıyor? Black Friday ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Black Friday indirimli ürünleri! 2019 Black Friday muhteşem,efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN