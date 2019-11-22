Black Friday indirimli ürünleri! 2019 Black Friday muhteşem,efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda var?

ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününü temsil eden Black Friday ilk olarak 1932 yılında başlamıştı. O tarihten günümüze kadar yayılarak gelen ve tüm dünyada bir pazarlama stratejisine dönen Black Friday bugün mü başlıyor? Özellikle bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş yapmak isteyen pek çok vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyor. Aslen Black Friday indirimleri Kasım ayının son Cuma gününe denk geliyor. 2019 yılında bu tarih ise 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Ancak bu noktada bazı e-ticaret siteleri ve kuruluşlar çabuk davranarak hem bu tarihi erkene alıp hem de bir haftalık bir süreye yayıyorlar.

BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA VAR?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar neticesinde inanılmaz derece reklamı yapılan Muhteşem Cuma indirimleri bu akşam pek çok e-ticaret sitesi tarafından başlatılıyor. Vatandaşların ilgi ile takip ettiği bu konu şimdiden trend listelerine ilk sıraya yerleşmiş durumda. Televizyondan oyun konsollarına, teknolojiden ev aletlerine, giyimden beyaz eşyaya pek çok konuda pek çok ürünün indirimli olarak kullanıcılara sunacağı Black Friday indirimleri vatandaşlar tarafından bu akşamdan itibaren takip etmeye başlayacaklar. Peki, Muhteşem Cuma indirimleri hangi mağazalarda başlıyor? Black Friday ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…