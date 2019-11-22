Cuma hutbesi yayınlandı! 22 Kasım Diyanet İşleri Cuma hutbesi konusu nedir?

Her hafta olduğu bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınan Cuma Hutbesi yayınlandı. İçeriğinde Müslüman vatandaşlara yönelik pek çok önemli öğüt ve bilgiler barındıran hutbenin 22 Kasım konusu merak edilerek vatandaşlarca arama motorlarında diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde soruyla yoğun olarak araştırılıyor. Peki, diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 22 Kasım Cuma hutbesi konusu ve tüm detaylar…

22 KASIM DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 22 Kasım Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;