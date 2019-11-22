Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri BURADA…

Müslümanlar için en önemli günlerden olan Cuma gününde vatandaşlar dua ve ibadet etmenin huzur ve mutluluğunu diğer Müslümanlarla paylaşarak kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirirken sağlıklı şekilde bu günlere ulaştıran yüca Allah'ı da şükür ve dualarla anıyor. Bugün gerçekleşecek olan namaz ibadeti için camileri doldurmaya hazırlanan inananlar Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtını merakla araştırmaya devam ediyor. 4 büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere il il Cuma namazı saatlerini haberimizde bulabileceksiniz. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 22 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il namaz saatleri…

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ…

22 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar;