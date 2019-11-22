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namazı saat kaçta? , , , ve il il BURADA…

İslam aleminin en kıymetli günlerinden olan bu günde Müslümanlar diğer inanlarla sağlıklı, huzurlu ve mutlu şekilde bu günlere ulaştıran yüce yaradana dua ederek diğer inananlarla dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ederken bu kutlu günde ibadet ve dua etmek üzere camileri doldurmaya hazırlanıyor. Namaz ibadetini yerine getirerek bu günü güzel şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar camilere gitmeden önce namazı saat kaçta kılınacak? Şeklinde sorularla arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Başta 4 büyük ilimiz , , , ve il il Cuma namazı saatlerini haberimizde sizler için derledik. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 22 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il

Giriş Tarihi: 22.11.2019 08:05 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 08:06
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri BURADA…

Müslümanlar için en önemli günlerden olan gününde vatandaşlar dua ve ibadet etmenin huzur ve mutluluğunu diğer Müslümanlarla paylaşarak kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirirken sağlıklı şekilde bu günlere ulaştıran yüca Allah'ı da şükür ve dualarla anıyor. Bugün gerçekleşecek olan namaz ibadeti için camileri doldurmaya hazırlanan inananlar Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtını merakla araştırmaya devam ediyor. 4 büyük ilimiz , , ve başta olmak üzere il il Cuma namazı saatlerini haberimizde bulabileceksiniz. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 22 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il namaz saatleri…

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ…

22 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz…

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Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri BURADA…
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