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Dünyanın en eski buzulu hızla yok oluyor

ABD’de bulunan (AGU) tarafından yapılan bir çalışma sonucu, ’nde bulunan dünyanın en eski ve kalın buzulunun diğer buzullara oranla iki katı hızla yok olduğu tespit edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:20

Amerikan Jeofizik Birliği tarafından Kuzey Denizi'nde bulunan dünyanın en eski ve kalın buzulun hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanan modellemeye göre şartların aynı kalması ve iyileşmemesi durumunda, 2030 yılında Kuzey Buz Denizi'nde hiç buzul kalmayabileceği öngörüldü. Buzulun hızla yok olmasının sebeplerinin başında okyanus akıntılarının, bölgedeki rüzgârın ve iklim değişikliğinin buzulları eritmesi ve başka yerlere taşıması olduğu belirtildi. Kuzey Buz Denizi'ndeki ısınmanın, buzulların yaşını gençleştirdiği ve birçok buzulun artık 4 yaşında olduğu tespit edildi. 35 yılın verilerini içeren çalışma, NASA tarafından kronolojik olarak hızlandırılmış şekilde görselleştirildi.

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Dünyanın en eski buzulu hızla yok oluyor
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