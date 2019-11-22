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’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

'ta 11 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapalı olan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2019 05:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 05:43
Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaza, saat 03.30'da Esenyurt İlçesi Turgut Özal Mahallesi E-5 Kara yolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs, yolun kaygan olması sebebiyle sürücülerinin kontrollerini kaybederek birbirine çarptı. Aynı yerde kazaların olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zeminin kaygan olması sebebiyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan sağladı.

Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.
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Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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