Esnaf hızır gibi yetişti anne ve çocuğunu kurtardı

Olay, Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokakta 16.55'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EN 4033 plakalı oto çekicisi kamyonet, sürücüsünün oto tamircisine getirilen bir cipi sokağa indirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı.



Bu sırada, bir müşterisiyle konuşmak için dükkanının önünde duran kombici Saadettin Gürbüz, kamyonetin sokakta yürüyen anne ile 2 çocuğunun üzerine geldiğini gördü. Anne ile çocuklarına kaçmaları için bağıran Gürbüz, bir hamle yaparak kucakladığı bir çocukla annesini kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı.

Yokuş aşağı giden kamyonet, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra dükkanın bulunduğu apartmanın duvarına vurarak durabildi. Bu sırada, diğer çocuk kamyonetin tamponunun altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kamyonet havaya kaldırılarak, 7 yaşındaki kız çocuğu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.