Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Ayvansaray Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Leblebiciler Sokak üzerinde isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kıs sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Şüpheli, olayın ardından kayıplara karışırken, vurulan kişi ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki duyarlı kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, yaralı ise vatandaşlar tarafından özel bir otomobil ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın girişlerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Polis kaçan şüphelinin eşkâlini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, daha sonra yaralının kaldırıldığı hastaneye gitti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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